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Dev ihaleyi Türkiye kazandı!

Dev ihaleyi Türkiye kazandı!.15853
  • Giriş : 05.07.2018 / 11:51:00

Bakan Canikli, Pakistan'daki dev ihaleyi Türkiye'nin kazandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Pakistan'daki korvet ihalesini Türkiye'nin kazandığını, bu ihalenin Türk Savunma sanatisi açısından önemli olduğunu belirtti.

Milli Savunma Nurettin Canikli,"Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık. Ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün. Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu."

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