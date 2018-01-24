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Dev maç öncesi öncesi Trabzonspor'da 6 eksik

  • Giriş : 24.01.2018 / 14:23:00

Dev maç öncesi öncesi Trabzonspor'da 6 futbolcu oyuncu eksik.

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Dev maça ramak kaldı. Hafta sonu Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da bugün yapılan antremanda 6 futbolcu yer almadı.

Trabzonspor, hafta sonu Fenerbahçe ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakat olan Burak Yılmaz, Novak, Castillo ve Mustafa Akbaş ile izinli olan Tomas Hubocan katılmadı. Kendisine kulüp bulamadığı için geri dönen Theo Bongonda ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Bordo mavililer antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Son bölümde ise dar alanda maç yapıldı.

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