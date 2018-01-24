Dev maç öncesi öncesi Trabzonspor'da 6 eksik
Dev maça ramak kaldı. Hafta sonu Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da bugün yapılan antremanda 6 futbolcu yer almadı.
Trabzonspor, hafta sonu Fenerbahçe ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakat olan Burak Yılmaz, Novak, Castillo ve Mustafa Akbaş ile izinli olan Tomas Hubocan katılmadı. Kendisine kulüp bulamadığı için geri dönen Theo Bongonda ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Bordo mavililer antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Son bölümde ise dar alanda maç yapıldı.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'la Tolgay Arslan anlaşma yeniledi
Beşiktaş Kulübü ile Tolgay Arslan arasında yeni anlaşma imzalandı.
Mahkeme, Konyaspor Başkanı için kararını verdi
Mahkeme, eski Konyaspor Başkanı Ahmet Şan için kararını verdi.
Fener, Volkan Demirel'in yerine birini arıyor
Fenerbahçe, usta kaleci Volkan Demirel'in yerine birini arıyor.
İşte Ronaldo'nun Türkiye ile ilgili planı!
Futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Türkiye ile ilgili planı ortaya çıktı.
Fenerbahçe, futbolculara ödemeleri yaptı!
Fenerbahçe Kulübü, futbolcuların maaş ve prim ödemelerini yaptı.