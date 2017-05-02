Dev maç TRT 1 ekranlarından yayınlanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelecek Real Madrid-Atletico Madrid mücadelesi TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali bu akşam bir Madrid derbisine sahne olacak. Real Madrid Atletico Madrid mücadelesi dünyadaki tüm futbolseverlere kıyasıya bir mücadele vadediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek ekibi belirleyecek olan eşleşmenin ilk ayağı Santiago Bernabeu stadyumunda oynanacak. Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak olan mücadele Atletico Madrid kendi şehrinde konuk takım olarak boy gösterecek. İspanya'nın en önemli rekabetleri arasında yer alan Madrid derbisi bu kez Avrupa sahnesinde futbolseverler ile buluşacak. Peki Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi yayınlanacak? İşte Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk mücadelesine dair merak edilen soruların yanıtları ve tüm ayrıntıların yer aldığı haberimiz...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller oynanıyor, Madrid derbisi TRT1'den naklen yayınlanıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid'i ağırlıyor. Bir tarafta Ronaldo diğer tarafta Griezzman! Şampiyonlar Ligi Yarı Final Real Madrid-Atletico Madrid maçı Salı günü saat 21.45'ten itibaren canlı yayınla TRT1 ekranlarında...
Real Madrid Atletico Madrid maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Atletico Madrid maçında İngiliz Martin Atkinson düdük çalacak.
UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasında yarın oynanacak yarı final maçında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murat Ilgaz'ın, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev alacağı bildirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları bugün başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde, bugün Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya), 3 Mayıs Çarşamba günü ise Monaco (Fransa)-Juventus (İtalya) karşılaşmaları oynanacak. İki müsabakanın da başlama vuruşu TSİ 21.45'te yapılacak.
Finalistler, 9 ve 10 Mayıs'taki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Final maçına, 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.
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