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Dev maçı FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın

Dev maçı FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın.18029
  • Giriş : 25.09.2017 / 16:38:00

Dev maçı FİFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.

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Sepet Beşik

İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İngiliz Chelsea arasında 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçı FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İspanya'nın Madrid şehrindeki Metropolitano Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

2010-2011 sezonunda Şampiyonlar Liginde görev almaya başlayan Çakır, üst üste 8 sezondur Şampiyonlar liginde düdük çalıyor. Bu organizasyonda 4 kez yarı final müsabakası ve 2015 yılında Barcelona ile Juventus takımları arasında oynanan final maçını yönetti.

Cüneyt Çakır , bu müsabaka ile Şampiyonlar liginde 32.maçını yönetecek.

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