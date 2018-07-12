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Dev maçı yöneten Cüneyt Çakır'a tam not!

Dev maçı yöneten Cüneyt Çakır'a tam not!.18029
  • Giriş : 12.07.2018 / 15:30:00

Dev maçı yöneten FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır büyük övgü aldı.

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Dünya Kupası yarı finali için karşı karşıya gelen Hırvatistan-İngiltere maçını yöneten Cüneyt Çakır'ın performansı göz doldurdu.

Faul kararları, kartlar ve avantaja bırakılan anlarda tam not alan Cüneyt Çakır, kupadaki 3. maçında yine iyi bir görüntü sergiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Hırvatistan-İngiltere maçını yöneten Cüneyt Çakır ve ekibine moral ziyaretinde bulundu.

TFF’den yapılan açıklamada, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir ve Merkez Hakem  Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu’nun, Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun’la kamp yaptıkları otelde bir araya gelerek karşılaşma öncesinde  başarı dileyip, hatıra fotoğrafı çektirdiği bildirildi.

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