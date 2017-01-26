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Dev proje için 4 teklif verildi

Dev proje için 4 teklif verildi.11555
  • Giriş : 26.01.2017 / 11:16:00
  • Güncelleme : 26.01.2017 / 11:40:00

1915 Çanakkale Köprüsü için 4 ortak girişim grubu teklif sundu.

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2023'te yapımı bitecek 1915 Çanakkale Köprüsü için Dealim-Limak-SK-Yapı Merkezi-İhi-Itochu-Join-Makrol-Japan Expressway; Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-CRBC: İC İçtaş-Asaldi şirketlerinin teklif sunduğu belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan dün yaptığı açıklamada "1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi icin 24 firma şartname aldı. Neredeyse yarı yarıya yabancı, Türk firmalar var, Çinliler, Japonlar, Koreliler, İtalyanlar, gerek ülkemizde gerek yurt dışında iş yapmış çok büyük firmalar var. Şartname satın alanların öngörüleriyle hareket edersek, 4-5 grubun teklif vereceğini düşünüyoruz, daha da artabilir. Yarın teklifleri alacağız." açıklamasında bulunmuştu.

2023'TE AÇILMASI PLANLANIYOR

Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü ayakları arasındaki mesafe 2 bin 23 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Köprünün Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023 yılında açılması planlanıyor.

Marmara Otoyol Ringi, Osmangazi Köprüsü’nün yer aldığı İstanbul- İzmir Otoyolu, 3. köprünün yer aldığı Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ Çanakkale- Balıkesir Otoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilecek. Ring projesi, Çanakkale Boğazı’na kurulacak köprüyle tamamlanacak.

Marmara Otoyol Ringi’nin iki ayağı İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarının yapımı sürüyor. Projenin üçüncü ayağı Kınalı- Tekirdağ Çanakkale- Balıkesir Otoyolu olacak.

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