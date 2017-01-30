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Dev projeyi tek başına durdurdu!

Dev projeyi tek başına durdurdu!.35287
  • Giriş : 30.01.2017 / 14:23:00

Atatürk Barajı Gölü tünellerinde süren çalışmalar, nesli tükenmek üzere olan 5 oklu kirpi bulunması üzerine durduruldu.

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Nesli tükenmekte olan 5 oklu kirpi, Atatürk Barajı Gölü tünellerinde devam eden çalışmayı durdurdu. Atatürk Barajı Gölü, Türkiye'nin en büyüğü, dünyada ise 6'ıncı sırada yer alıyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, baraj gönü tünellerdeki çalışmaları sırasında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 5 oklu kirpiye rastladı. Bunun üzerine tünel çalışmalarına ara verildi ve durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Çalışma sahasına gelen uzmanlar, üç günlük çalışma sonucu kirpileri bulundukları yerde yakaladı.

DOĞAYA BIRAKILDI

Nesli tükenmekta olan kirpilerin doğal ortama bırakıldığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bakanlığımıza bağlı iki genel müdürlüğümüz uyum içerisinde yaban hayatına sahip çıkmıştır. Kirpiler bulundukları yerden alınarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra, sakınca görülmemesi üzerine ait oldukları doğaya bırakılarak, koruma altına alındılar" dedi.

Milliyet

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