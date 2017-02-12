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Dev şirketin genel müdürü görevden alındı

Dev şirketin genel müdürü görevden alındı.25159
  • Giriş : 12.02.2017 / 17:10:00

Dünya devi spor giyim markası Hummel Genel Müdürü Sören Schriver, görevinden alındı.

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Dünyaca ünlü spor giyim markası olan Hummel'da genel müdürün görevden alınması konuşuluyor. Genel Müdür Schriver'in işinden olmasının Türkiye şubesi ile ilgili olduğu da öğrenilirken firma detaylı bir açıklamada bulunmadı.

Hummel firmasının sahibi Christian Stadil, “İki gün önce aldığım bazı bilgiler Türkiye’deki kardeş firmamızın Hummel markasının prensiplerini ayaklar altına alan bazı girişimler gerçekleştirdiğini gösterdi ve Schiver’in liyakatini sorgulamama neden oldu” dedi.

Schriver ise, Hummel firmasının sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Christian Stadil’in tavrını anlamakta güçlük çektiğini belirterek, “20 yıl boyunca Hummel markasına layık olmaya çalıştım. Markanın global bir marka olması için çalıştım” açıklamasında bulundu.

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