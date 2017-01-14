Dev tanker Çanakkale Boğazı'nı kapattı
Nijerya'dan Marmara Ereğlisi'ne yol Bermuda Adaları bayraklı, 299 metre uzunluğunda ve 115 bin 995 groston ağırlığındaki LNG tankeri, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş gerçekleştirdi.
Gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve ''Kurtarma-10'' römorkörleri refakat etti.
Güvenlik amacıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın, geminin Marmara Denizi'ne çıkmasının ardından tekrar açılacağı bildirildi.
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