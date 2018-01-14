Devlet Bahçeli, cami için işte bu ismi seçti
Devlet Bahçeli, Osmaniye'de bir dizi ziyaretler ve incelemelerde bulundu.
Bahçeli daha sonra Osmaniye Belediyesi yeni hizmet binasını ziyaret etti. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Belediyesinin hizmetlerini ve önümüzdeki zamanda yapılacak olan bir takım projelerle ilgili Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye kısa bir brifing verdi.
Tema Park’ın arka tarafındaki boş alana yapılacak olan cami projesinde de caminin adını Bahçeli, “Cebelibereket Cami” olarak belirledi.
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