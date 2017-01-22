Devlet Bahçeli'den flaş 'referandum' yorumu
Devlet Bahçeli, artık kararın millette olduğunu belirterek parti olarak kararlarının "evet" olduğunu söyledi.
Bahçeli, bazılarının kendileri hakkında söyledikleri sözlerde yanıldıklarını gördüklerini kaydetti.
İşte Bahçeli'nin referandum ile ilgili sözleri...
Anayasa değişikliğinde bundan sonrasında söz ve karar büyük Türk milletindedir. MHP meclisteki kararlılığını referandumda da ortaya koyacaktır. Bize tutarsız diyenler yanıldıklarını görecek.
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