Devlet Bahçeli'nin büyük zaferi
MHP'nin baraj altında kalacağı iddiaları, hatta yüzde 5 bile oy alamayacağı söylentileri fos çıktı. Bahçeli'nin MHP'si barajı da geçerej büyük bir başarı elde etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan %50'nin üzerinde aldığı oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerde ise asıl kazanan görülen o ki "erken seçim" ifadesini ilk kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.
Bahçeli erken seçimi ilk telaffuz ettiği andan itibaren özellikle muhalefet tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu. Birçok araştırma şirketi MHP'nin seçimlerde %10'a bile ulaşamayacağını iddia etmişti. Hatta "%5'i bile bulamaz" diyenler bile olmuştu.
Ancak saat 21:52 itibariyle MHP genel seçimlerde %11,3'lük oy oranıyla Cumhur İttifakı içerisinde 146 milletvekiliyle yeniden TBMM'de olacak. Hem de iktidarın tek ortağı olarak.
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