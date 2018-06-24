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Devlet Bahçeli'nin büyük zaferi

Devlet Bahçeli'nin büyük zaferi.13623
  • Giriş : 24.06.2018 / 22:04:00
  • Güncelleme : 24.06.2018 / 22:06:53

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu seçimin en büyük kazananlarından birisi oldu.

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MHP'nin baraj altında kalacağı iddiaları, hatta yüzde 5 bile oy alamayacağı söylentileri fos çıktı. Bahçeli'nin MHP'si barajı da geçerej büyük bir başarı elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan %50'nin üzerinde aldığı oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerde ise asıl kazanan görülen o ki "erken seçim" ifadesini ilk kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Bahçeli erken seçimi ilk telaffuz ettiği andan itibaren özellikle muhalefet tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu. Birçok araştırma şirketi MHP'nin seçimlerde %10'a bile ulaşamayacağını iddia etmişti. Hatta "%5'i bile bulamaz" diyenler bile olmuştu.

Ancak saat 21:52 itibariyle MHP genel seçimlerde %11,3'lük oy oranıyla Cumhur İttifakı içerisinde 146 milletvekiliyle yeniden TBMM'de olacak. Hem de iktidarın tek ortağı olarak.

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