Facebook Twitter Rss

Devlet Bahçeli: Nevruz Türk'ün bayramıdır

Devlet Bahçeli: Nevruz Türk'ün bayramıdır.11503
  • Giriş : 21.03.2018 / 12:55:00

MHP lideri Devlet Bahçeli, Nevruz Bayramı ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Nevruz Bayramı'nın Türk'ün bayramı olduğunu belirterek vatandaşların bahar bayramını kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nevruz Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Nevruz'a ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli şu ifadeleri kaydetti:

"Nevruz yeni bir gün olduğu kadar, baharın uyanış müjdesi, barış ve kardeşliğin diriliş mevsimidir. Aynı zamanda Türk-İslam alemini kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin, birlik ve kardeşlik meşalesinin simgesidir. Nevruz huzura açılan kapı, canlanıp yeşillenen doğanın adı, sevinç ve coşkunun miladıdır. Türk milleti Nevruzla birlikte umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu çok önemli kültürel mirası bugüne kadar titizlikle korumuş, dikkatle yaşatmıştır. Nevruz Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır. Sevinçle yakılan ateşler, hasretle tutuşan eller, yürekten saçılan gülüşler, kanatlanan yüksek ülküler, ufuk ötesine odaklanmış yüce gönüller Nevruz’un ruh kökü, mana özüdür. Bu kökün kopması, bu özün kuruması imkansızdır. Nevruz Bayramı; bereketin, beklentinin, birlik ve dirliğin asırlarca kaynağı, milli, vicdani ve insani hasletlerin buluşma membaıdır. Nevruz, Türk kültürünün sönmeyecek varlık ateşi, silinmeyecek beka alametidir. Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın habercisi olarak ayrıcalıklı bir yeri bulunan Nevruz Bayramı; her zaman kardeşliğin, neşenin, coşkunun, hoşgörünün alameti olagelmiştir. Beraber ağlayıp, birlikte gülen; bayram günlerinden, yas tutulan dönemlere kadar her şeyi birlikte paylaşan büyük Türk milleti Nevruz Bayramını hakkıyla, layıkıyla, gururla yaşayacak, inşallah geleceğe taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin, Türk-İslam aleminin Nevruz Bayramını kutluyor, vatanımızın her yöresindeki aziz vatandaşlarıma sağlıklı, huzur dolu ve başarılarla geçecek bir ömür diliyor, selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Diyorum ki, Nevruz Türk’tür, Turan’dır, heyecandır, hedeftir, Türkiye’nin kardeşlik ve dayanışma güvencesidir."

TRT

Erdoğan vekillerle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Bölükbaşı için eşini aradı.

Erdoğan vekillerle görüşüyor

Erdoğan vekillerle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vekillerle görüşüyor.

 

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli'den flaş kurultay açıklaması

Bahçeli'den flaş kurultay açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, kurultay ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

 

Deniz Baykal bugün yurda dönüyor

Deniz Baykal bugün yurda dönüyor

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın dönüş tarihi belli oldu.

Erdoğan'dan FETÖ açıklaması

Erdoğan'dan FETÖ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile en etkin mücadele edenin adalet teşkilatı olduğunu söyledi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya