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Devlet Bahçeli talimat verdi!

Devlet Bahçeli talimat verdi!.16800
  • Giriş : 07.07.2017 / 23:30:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkü ocakları ve parti temsilciliklerine talimat gönderdi.

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Bahçeli, Adalat Yürüyüşü ile ilgili partisinin İstanbul İl Teşkilatına talimat verdi. Talimata göre, herhangi bir tahrike mahal vermemek adına yürüyüş güzergahında MHP ilçe teşkilatları ve ülkü ocakları 2 gün süreyle kapalı tutulacak.

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