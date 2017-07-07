Devlet Bahçeli talimat verdi!
Bahçeli, Adalat Yürüyüşü ile ilgili partisinin İstanbul İl Teşkilatına talimat verdi. Talimata göre, herhangi bir tahrike mahal vermemek adına yürüyüş güzergahında MHP ilçe teşkilatları ve ülkü ocakları 2 gün süreyle kapalı tutulacak.
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