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Devlet başkanı, polisleri tehdit etti

Devlet başkanı, polisleri tehdit etti.14826
  • Giriş : 08.08.2018 / 11:13:00

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, polisleri ölümle tehdit etti.

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Büyüyen Beşik

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den şoke eden bir açıklama geldi. Duterte, suça bulaşan polisleri 'En ufak hatanızda öldürülmeniz için talimat vereceğim' sözleriyle tehdit etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Başkanlık Sarayı'nda çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 102 polisle yaptığı görüşmede, tekrar hata yapmaları durumunda öldürme talimatı vereceğini söyledi.

Bazı suçlara adı karışan polislerin dosyalarını tek tek inceleyeceğini kaydeden Duterte, "Eğer böyle devam ederseniz, sizi gerçekten öldüreceğim. Bundan sonra sizi özel olarak izleyecek bir ekip olacak. En ufak hatanızda öldürülmeniz için talimat vereceğim" ifadelerini kullandı.

Polislerin ailelerine de çağrıda bulunan Duterte, "Bu polisler ölürse insan hakları diye bize kızmayın. Çünkü ben uyarımı yaptım" dedi.

Polislerin, yolsuzluk, tecavüz, uyuşturucu ticareti gibi suçlarla itham edildiği belirtiliyor.

NTV

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