Devlet büyüklerine suikast önlendi!
Türkiye'de devlet büyüklerine suikast hazırlığında olan DAEŞ'li terörist, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen istihbarat doğrultusunda yakalandı.
25 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alınan Suriyeli bir kişinin yasadışı yollardan yurtdışına kaçmayı planladığını, kaçamadığı takdirde de üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışı içinde olduğu öne sürüldü.
Polis, şüphelinin yasadışı yollardan Türkiye'ye geldiğini belirledi. Polisin "Yalnız Kurt" olarak tabir ettiği şüphelinin eşyaları arasında ele geçirilen dijital verileri incelemeye alındı. Şüpheliden Avrupa'da bulunan başkonsolosluk, konsolosluklar ve bir bankanın çeşitli şubelerinin adreslerinin bulunduğu haritanın ele geçirdiği öğrenildi. Şüphelinin haritada belirtilen adreslere yönelik eylem planlaması içinde olduğu iddia edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SABAH
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