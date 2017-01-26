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Devlet hastanesine silahlı saldırı!

Devlet hastanesine silahlı saldırı!.22311
  • Giriş : 26.01.2017 / 14:05:00

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlar patladı.

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Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olay çıktı. Başhekimlik binasının duvarlarına silah açan şahıs polis tarafından gözaltına alınırken 'Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz' şeklinde bağırdığı duyuldu.

Alınan bilgiye göre, hastanenin başhekimlik binasına gelen F.E, bağırarak silahla binanın duvarlarına doğru ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden çıkarıldığı sırada "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz." şeklinde bağırdığı duyuldu.

Bu arada, hastanedeki güvenlik görevlileri görüntü almaya çalışan basın mensuplarını müdahale etti.

Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Alaattin Çakıcı, geçtiğimiz pazartesi günü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmiş, yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracı içinde bekletilip, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için tekrar cezaevine gönderilmişti. 

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