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Devletin 40 kurumuna memur aranıyor

Devletin 40 kurumuna memur aranıyor.19174
  • Giriş : 13.10.2017 / 10:25:00
  • Güncelleme : 13.10.2017 / 12:41:33

Vatandaşa güzel haber geldi. Devletin 40 kurumuna memur aranıyor.

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Büyüyen Beşik

İşsiz vatandaşlara hükümetten güzel haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Adalet Bakanlığı'na kadar birçok bakanlık memur aranıyor. Açığın bir an önce kapatılması için başvuru süreleri kısıtlı.

Binlerce memur alım ilanıyla ilgili detaylara ve başvuru şatlarına ‘dpb.gov.tr’ internet adresinden ulaşabilirsiniz. 2018’de ise 20 bini öğretmen olmak üzere 74 bin memur alımı yapılacak.

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