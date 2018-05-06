Devletin zirvesi, nikah töreninde bir araya geldi
Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. Davetli olduğu halde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül törende yoktu.
Devletin zirvesi, Bakan Özhaseki’nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt’un şahitliğini yaptı. Nikâhı Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven kıydı.
Erdoğan, her zamanki gibi genç çifte üç çocuk tavsiyesinde bulunarak evlilik cüzdanını geline verdi. Özel hologramlı kartla girilen tören için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
DİĞER HABERLER
Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Mehmet Hanifi Alpaslan (34), 3 çocuk annesi, eş
Dikkat! Meteoroloji'den uyarı var!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen sağanak yağışla ilgili önemli bir uyarıda bulundu.
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı
AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
İzmir'de FETÖ operasyonu: 72 kişi gözaltında
İstanbul'da HDP'li yöneticilere tutuklama
İstanbul'da PKK propagandası yaptığı anlaşılan 10 kişi tutuklandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Afrin ile ilgili ABD'ye tepki gösterdi.