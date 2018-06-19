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Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye tepki

Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye tepki.17779
  • Giriş : 19.06.2018 / 15:21:00

Devrim Muhafızları'ndan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye tepki geldi.

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Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhammed Ali Caferi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi hedef aldı ve ülkedeki kötü yönetim nedeniyle ekonomik sorunları açmaza dönüştüğünü söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkedeki kötü yönetim nedeniyle ekonomik sorunların açmaza dönüştüğünü belirtti.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Caferi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin ülkeyi yönetme biçimini eleştirdi.

Toplumsal adaletin sağlanması ile toplumun maddi ve manevi gelişiminin sağlanması için ülkedeki herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirten Caferi, "Halkın geçimi ve ekonomik sorunlar, düşmanların çabaları ve ülkedeki kötü yönetim nedeniyle bir açmaza dönüştü." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Caferi, ülke yönetiminin mevcut koşullara uygun olması gerektiğini belirterek, ülke yönetiminde İslamın göz önünde bulundurulmasının en önemli şart olduğunu ifade etti.

NTV

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