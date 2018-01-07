Devrim Muhafızları, olaylara noktayı koydu!
İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, İran halkı ve güvenlik güçleri yabancı güçler tarafından desteklenen olayları sona erdirmiştir' denildi.
Açıklamada yaşanan olaylardan dolayı ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan suçlandı.
Olayları bastırmada milis gücü Besiçlerin, polis kuvvetlerinin ve istihbarat yetkililerinin etkili olduğu belirtildi.
İran'da geçtiğimiz hafta ülkenin birçok kentinde binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokağa çıkmış, protestolar zamanla 'rejim karşıtı' bir kimliğe bürünmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, protestoları destekleyen açıklamalar yapmıştı.
Habertürk
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