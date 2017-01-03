DHMİ'den Barbaros Şansal için açıklama
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile ilgili DHMİ'den açıklama geldi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İstanbul'a getirildiği sırada uçaktan indirilirken havalimanında saldırıya uğrayan Barbaros Şansal ile ilgili bir güvenlik zaafiyeti olmadığını belirtti.
KKTC'den sınırdışı edilen modacı Barbaros Şansal, İstanbul'a getirildiği sırada uçaktan indirilirken havalimanındaki bir grup tarafından saldırıya uğramıştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden, konuyla ilgili açıklama geldi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edilerek İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Barbaros Şansal’ın uğradığı darp girişiminde genel müdürlüğün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyetin söz konusu olmadığı bildirildi.
DHMİ'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dün gece saatlerinde KKTC'den sınırdışı edilerek İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirilen Barbaros Şansal’a, darp girişiminde bulunulduğu öğrenilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Sıkı güvenlik tedbirlerinin her zaman çok titiz bir şekilde uygulandığı Atatürk Havalimanı uçak park alanlarına, yolcu ve görevlilerin haricinde kimsenin ulaşmasına imkan bulunmamaktadır. Söz konusu darp girişimi esnasında da aprona dışarıdan kimsenin girmediği tespit edilmiştir. Olayda Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir."
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