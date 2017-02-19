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Dick Advocaat sondan ikinci sırada!

Dick Advocaat sondan ikinci sırada!.17863
  • Giriş : 19.02.2017 / 17:29:00

Fenerbahçe, bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiriyor.

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Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat ise 21. hafta itibariyle en kötüler arasındaki yerini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 21.yüzyıldaki en kötü ikinci performansına imza attı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasını 37 puanla kapattı. Geçtiğimiz sezon çok eleştirilen ve 21 haftada 49 puan toplayan Vitor Pereira'nın gerisinde kalan Hollandalı tecrübeli teknik adam Dick Advocaat, 21 yüzyılda Fenerbahçe'yi çalıştırmış teknik adamlar arasında sondan 2. sırada kendine yer buldu.

2000 yılından bu yana Fenerbahçe'yi çalıştıran (19. hafta itibariyle çalıştıran) teknik adamlar arasında Dick Advocaat topladığı 37 puanla sadece 2012/2013 sezonundaki Aykut Kocaman'ı geride bırakabildi. Advocaat, 2008/2009 sezonundaki Luis Aragones ile aynı performansı tekrarladı. Aragones'in çalıştırdığı dönemde de Fenerbahçe 21. haftayı 37 puanla kapatmıştı. Dick Advocaat'ın sondan 2. sırada yer aldığı listenin zirvesinde 2005/2006 sezonundaki performansıyla Christoph Daum yer alıyor.

DICK ADVOCAAT 40 PUAN BARAJINI DA GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, son 17 sezonda 21. haftalar itibariyle sadece 3 kez 40 puan barajının altında kaldı. Teknik direktör Dick Adcoaat da bu 40 puan barajını geçemeyen 3 isim arasında yer aldı.

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