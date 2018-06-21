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Dietmar Hamann: Mesut'tan elinizi çekin

Dietmar Hamann: Mesut'tan elinizi çekin.23888
  • Giriş : 21.06.2018 / 16:34:00

Alman eski milli futbolcu Hamann, Mesut Özil ile ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektidiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mesut Özil'e eski Alman futbolcu sahip çıktı.

Alman eski milli futbolcu Dietmar Hamann, Kicker dergisi için yazdığı makalede, Mesut Özil'e yönelik yapılan 'cadı avı'nın bazı oyuncuların imdadına yetiştiğini belirterek, bu oyuncuların Mesut'un arkasında saklandığını belirtti.

Mesut Özil'in 10 yıldan bu yana aynı oyun tarzıyla sahada olduğunu ancak Meksika'ya karşı iyi oynamadığını ifade eden Hamann, 29 yaşındaki futbolcuyu Alman futboluna ciddi katkı yapan mükemmel bir oyuncu olarak nitelendirerek, "Mesut Özil'den elinizi çekin. Dünya Kupası'nda takım olarak önemli rol almak istiyorsak Mesut en önemli oyunculardan biri, hatta en önemlisi" ifadelerini kullandı.

Hamann, Mesut Özil'in İsveç maçında oynamamasını isteyenlere tepki göstererek, "Her şey iyi giderse herkes mutlu, kötü giderse Mesut suçlu" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğraftan dolayı eleştirilen tecrübeli futbolcunun ise bu konuda şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmamasına Almanya basını tepki gösteriyor.

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