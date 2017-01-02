Dikkat! Başvurular bugün başlıyor
Vatandaşlar yeni kimlik kartlarına kavuşuyor. Yeni çipli kimlik kartları için Türkiye genelinde yapılacak başvurular bugün itibariyle başladı.
Yapılan açıklamaya göre online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapılabilecek.
Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada, "Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir." denildi.
Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının kullanım ömrü ise 10 yıllık.
SABAH
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