Dikkat! Başvurular uzatıldı!
Yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyenler vatandaşlar için güzel haber geldi. Bugün sona erecek olan başvuru tarihi 27 Ağustos 2018'e kadar uzatıldı.
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