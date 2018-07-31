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Dikkat! Başvurular uzatıldı!

Dikkat! Başvurular uzatıldı!.21715
  • Giriş : 31.07.2018 / 16:35:00

Yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için önemli bir açıklama geldi.

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Yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyenler vatandaşlar için güzel haber geldi. Bugün sona erecek olan başvuru tarihi 27 Ağustos 2018'e kadar uzatıldı.

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