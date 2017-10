İthal oyuncaklar sakıncalı mı?

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu, “Son 2 ayda 1300 numune aldık ve birçok açıdan incelenen 585 oyuncaktan 59’u testleri geçemedi. 300 binden fazla ürünün ithalatına izin vermedik” dediEkonomi Bakanlığı temmuz ayından itibaren Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi adı verilen TAREKS uygulaması ile ithal oyuncakları mercek altına aldı.Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre, çocuk sağlığını tehdit edebilecek oyuncaklar elektrik testinden, kimyasal analiz ve yanmazlık testine kadar birçok incelemeden geçer not aldıktan sonra gümrükten geçebiliyor. Testi geçemeyen riskli oyuncakların ithalat belgeleri iptal ediliyor. Ekonomi Bakanlığı’nın hizmet aldığı 14 laboratuvarda oyuncakların testini aralarında fizik ve kimya mühendislerinin de bulunduğu 50 uzman personel yapıyor.Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu’nun verdiği bilgiye göre, ülkeye her yıl yaklaşık 500 milyon doların üstünde oyuncak geliyor. İhracat rakamı ise 100 milyon dolara yakın. Denetimlerin yoğunlaştığı son 2 ayda 1300 numune alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi. Soylu; “Daha çok Uzakdoğu ağırlıklı denetim yapıyoruz. O ülkeden gelen ürünlerde sorunlar olduğunu biliyoruz. Rakamlar da bunu gösteriyor. 1300 numunenin 585’i sonuçlandı. 585 numuneden 59 oyuncak olumsuz çıktı. Bu da oyuncakların yaklaşık yüzde 10’unun testi geçemediği anlamına geliyor. Çok ciddi bir rakam. 300 binden fazla ürünün ithalatına izin vermedik. Bu denetimler olmasa hepimizin çocuğu ürünlerle oynuyor olacaktı” diye konuştu.Oyuncak, gruplarına göre ayrı bölümlerde inceleniyor. Kimyasal, fiziksel ve mekanik incelemeler ayrı laboratuvarlarda yapılırken, oyuncakların yanmazlık ve elektrik testleri de ayrı bölümlerde gerçekleştiriliyor.Ürün fiziksel ve mekanik incelemeye geldiğinde oyuncağın fonksiyonları göz önünde bulundurularak standart içinde gereklilikleri karşılayıp karşılamadığı kontrol ediliyor. Mermi fırlatan bir tabancanın kinetik enerjisi hesaplanıyor. Mermi çocuğa çarptığında yaralanmaya sebep olabilir mi uygun mu analiz edilip merminin atım sürati hesaplanıyor.Fiziksel incelemede oyuncağın boyutu da kontrol ediliyor. Küçük olan, dayanıklılık testini geçemeyenler, kolayca kırılıp çocukların yutabileceği kadar küçük parçalara ayrılanlar, dolgu oyuncaklara yerleştirilen peluşa kolayca ulaşılanlar, pil yatağı tek hamlede açılan ya da kırılabilenler, sesli oyuncaklarda sınır desibel ölçüsünü aşanlar sınavı geçemiyor. Yutma tehlikesi olan esnek ambalaja da izin verilmiyor.Oyuncak laboratuvarı yöneticilerinden Recep Yarlığan, “Oyuncaklardaki mıknatıslar da kontrol ediliyor. Çocuk mıknatısı yuttuğu takdirde mıknatıs parçalara ayrılıyor ve bağırsağın dolanma riski oluşuyor. Ürünün manyetik akı endeksinin belli limitlerde olması lazım. Yine scooter’lar çocuğun ağırlığını simüle eden aletlerle kontrol ediliyor. Çocuk arabalarının frenleri de simülasyonlarla test ediliyor” diyor.Gümrükten çekilen elektrikli ya da pilli oyuncaklar ayrı bir testten geçiriliyor. Elektrik Bölüm Müdürü Tayfun Özcan, oyuncaklarda çoğunlukla pil kullanıldığını belirterek, yapılan testlerde ürünlerin olası bir kırılma sonrası parçaların çocuğa zarar verme risklerinin hesaba katıldığını söyledi.Türkiye 2016’da 423 milyon dolarlık oyuncak ithalatı, 33 milyon dolarlık da ihracat yaptı. Türkiye’de çocuk başı oyuncak harcaması 100 TL. Sınavı geçemeyen oyuncaklarsa şunlar...Yapılan kimyasal analizde nikel bulundu. Nikel sağlığa zararlı olduğu için oyuncak testi geçemedi.Normal şartlarda 1000 ‘fitalat’a kadar izin verilse de oyuncağın tekerleklerinde 74 bin fitalat bulundu. Kimyasal madde olan, kanserojen içeren ve kısırlığa neden olan ‘fitalat’ın fazla olması nedeniyle oyuncak sınavı geçemedi.İthal edilen her oyuncaktan numune alınıp incelenmiyor. Oyuncak ithalat- çısı, ürünlerini gümrüğe getiriyor. Kısa adı TAREKS olan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi ile oyuncakların her türlü bilgi ve belgesini sisteme yüklü- yor. Sistem onu risk analizine tabi tutuyor.Gelen ürünün markasına, modeline, fiyatına, hangi ülkeden geldiğine, ithalatçı- sına, ithalatçısının daha önceki kayıtlarına bakıp risk puanı veriyor. Ürün riskli ise denetime gönderiliyor. Denetime geldiği noktada gümrükteki üründen numuneler alınıyor. Laboratuvarda testler yapılıyor. Sonuç 10-15 gün arasında alınıyor.Habertürk