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Dikkat! Derbi nedeniyle bazı yollar kapalı!

Dikkat! Derbi nedeniyle bazı yollar kapalı!.19963
  • Giriş : 25.02.2018 / 09:12:00

Vodafone Park'ta oynanacak derbi mücadelesi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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