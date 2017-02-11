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Flaş! Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Flaş! Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.18435
  • Giriş : 11.02.2017 / 18:02:00
  • Güncelleme : 11.02.2017 / 18:06:51

Bursaspor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadeleye dakikalar kaldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Beşiktaş maçı sonrası zor bir sınav daha verecek.

Ligde son maçında iki hafta önce Kayseri deplasmanından 4-1’lik yenilgiyle dönen Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutları bu sonuçla azalmıştı. Advocaat ve öğrencileri, Bursa’da 3 puan alarak pes etmediklerini göstermek istiyor.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Simon Kjaer - Martin  Skrtel - İsmail Köybaşı - Mehmet Topal - Josef de Souza - Jeremain Lens - Alper Potuk - Moussa Sow - Aatif Chahechouhe

Bursaspor-Fenerbahçe maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bursaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam saat 19.00'da Timsah Arena oynanacak karşılaşma beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

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