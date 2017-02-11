Flaş! Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadeleye dakikalar kaldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Beşiktaş maçı sonrası zor bir sınav daha verecek.
Ligde son maçında iki hafta önce Kayseri deplasmanından 4-1’lik yenilgiyle dönen Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutları bu sonuçla azalmıştı. Advocaat ve öğrencileri, Bursa’da 3 puan alarak pes etmediklerini göstermek istiyor.
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Simon Kjaer - Martin Skrtel - İsmail Köybaşı - Mehmet Topal - Josef de Souza - Jeremain Lens - Alper Potuk - Moussa Sow - Aatif Chahechouhe
Bursaspor-Fenerbahçe maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Bursaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?
Bu akşam saat 19.00'da Timsah Arena oynanacak karşılaşma beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
FANATİK
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