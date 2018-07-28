Dikkat! Havalar iyice ısınacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde artacak hava sıcaklıklarına ilişkin uyarıda bulundu. Sıcaklıkların 3-4 derece daha artacağı belirtilerek sıcak çarpmalarına karşı halkın dikkatli olması istendi.
İstanbul poyrazla nemli ve biraz bulutlu, yine bazı semtlerde yaz sağanağı var, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. İzmir ve Antalya'da yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye yakın. İstanbul ve Ankara 31, Bursa 33 derece.
Marmara'da yerel yaz yağmurları var. Trakya kesiminde daha şiddetli yağıyor. Edirne 30, Balıkesir 34 derece.
İç Anadolu parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale civarında yerel yağışlar var, Kayseri 34 derece
Ege'de daha sıcak ve bunaltıcı günler başlıyor. Aydın, Denizli arası kısa süre yağmurlu. Bodrum 36 derece, rüzgar sert.
Akdeniz çok nemli hissedilen sıcaklık 38 derece. Hatay, Mersin, Kuzey Kıbrıs arasında yağmur geçişleri var. Güneydoğu'da Diyarbakır gölgede 42 dereceye çıkıyor.
Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun boyunca kuvvetli sağanak geçişi nedeniyle tedbirli olunmalı. Trabzon çok nemli. Doğu Anadolu'da Erzurum 34, Malatya 39 dereceye çıkıyor.
NTV
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