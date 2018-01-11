Dikkat! İstanbul'da sular kesiliyor
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), meydana gelen arıza nedeniyle kentte bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Arızanın ana isale hattında dış etken nedeniyle oluştuğu belirtildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı bölgelerde bugün saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.
İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz" denildi.
NTV
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