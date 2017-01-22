Dikkat! Kar geliyor!
Ülkenin dört bir yanında yağan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı yeniden kendini gösterecek. Okulların tatil edilmesine ve buna bağlı okul programlarında değişik yapılmasına, trafikte aksamalara neden olan kar yağışı İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun pek çok bölümünde görülecek.
Meteorolojinin son tahminlerine göre İstanbul'da salı günü yağmur, çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışlar perşembe gününden itibaren kar yağışına dönecek. Ankara'da ise çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.
İstanbul'da kar yağışının pazar gününe, Ankara'da ise cumartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
İşte 5 günlük hava tahmini:
Yapılan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11
Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9
Trabzon: Çok bulutlu 8
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9
HÜRRİYET
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