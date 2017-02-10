Dikkat! Kar geliyor!
Geçtiğimiz ay yaşanan kar yağışı havadan denize tüm trafiği olumsuz etkilerken, eğitim-öğretim hayatında da aksamalara neden olmuştu. Cumartesi günü ise kar yağışının İstanbul'da tekrar başlaması bekleniyor.
Ama bu seferki kar yağışı öncekiler gibi kuvvetli değil, batıyı hafif etkileyecek.
Türkiye Rusya üzerinden inen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Ülke genelinde rüzgarlar 4 gün kuvvetli esecek ve sıcaklıklar 5 derecenin altına iniyor.
Soğuk hava beraberinde kar yağışı da getirecek, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da kar hafif yağacak ve az kenti etkileyecek.
Kar yağışının en etkili olacağı ve olumsuzluk yaratabileceği kesim ise Doğu Karadeniz. Samsun, Ordu, Amasya, Sinop, Artvin boyunca pazar günü orta kuvvette kar yağışı var. Bu kesimde pazartesi de devam edecek kar, çarşamba günü kuvvetlenecek.
İstanbul'da salıya kadar poyraz çok kuvvetli, dışarıda hissedilen sıcaklık 2 derece. İstanbul'da cumartesi hafif sulu kar var. Pazar günü kar yağışı bekleniyor ama çok hafif, bazı ilçelerde görülecek ve ince taneli yağacak.
Ankara bulutlu ve puslu 4 derece, pazar 1 dereceye inecek, başkent kar yağışından az etkilenecek.
İzmir'e soğuklar geri geliyor, şiddetli rüzgar başladı, sıcaklık cumartesi 9, pazar 6 derece
Bursa bulutlu 5 derece. Antalya yağmurlu 14 derece. Pazar günü kuru soğuk olacak, ayaz var.
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