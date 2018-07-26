Facebook Twitter Rss

Dikkat! Klimanın göze zararlı olduğu açıklandı

Dikkat! Klimanın göze zararlı olduğu açıklandı.21856
  • Giriş : 26.07.2018 / 12:25:00

Yazın hemen hemen tüm evlerde bulunan klimanın zararları şaşırttı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Sıcak havalardan kaçış için tüm evlere giren klimaların zararları ortaya çıktı. Klimanın gözyaşının normalden daha fazla buharlaşmasına, bu nedenle de gözlerde kuruluk, yanma ve bulanık görme problemlerine yol açtığıöğrenildi.

Bu durumla karşılaşmamak için klimalı ortamda havayı nemlendiren cihazlardan faydalanmak gerektiğini belirten Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt “Eğer şikâyetleriniz devam ediyorsa bir göz hekimine danışmak ve gerekirse suni gözyaşı damlaları kullanmak faydalı olacaktır” diyor.

TÜRKİYE

İYİ Partililer Akşener'in evinde nöbette

ABD'nin verdiği silahlar karaborsada!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Meteoroloji'den uyarı var: Sağanak geliyor!

Meteoroloji'den uyarı var: Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen sağanak yağışlarla ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji'den İstanbul'da görülecek yağış için uyarı geldi.

 

Diyarbakır'da termometreler 52'yi gördü

Diyarbakır'da termometreler 52'yi gördü

Diyarbakır'ın merkezinde bugün termometreler 52'yi gördü.

Meteoroloji'den Marmara için uyarı geldi

Meteoroloji'den Marmara için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için uyarılarda bulundu.

 

Görümcesinden Seren Serengil'e koruma kararı

Görümcesinden Seren Serengil'e koruma kararı

Görümcesi Eylem İpek Şafak, Seren Serengil hakkında koruma kararı aldırttı.

Meteoroloji'den uyarı var!

Meteoroloji'den uyarı var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlı hava ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya