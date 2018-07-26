Dikkat! Klimanın göze zararlı olduğu açıklandı
Sıcak havalardan kaçış için tüm evlere giren klimaların zararları ortaya çıktı. Klimanın gözyaşının normalden daha fazla buharlaşmasına, bu nedenle de gözlerde kuruluk, yanma ve bulanık görme problemlerine yol açtığıöğrenildi.
Bu durumla karşılaşmamak için klimalı ortamda havayı nemlendiren cihazlardan faydalanmak gerektiğini belirten Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt “Eğer şikâyetleriniz devam ediyorsa bir göz hekimine danışmak ve gerekirse suni gözyaşı damlaları kullanmak faydalı olacaktır” diyor.
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