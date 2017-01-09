Facebook Twitter Rss

Dikkat! KPSS tercih sonuçları açıklandı!

Dikkat! KPSS tercih sonuçları açıklandı!.16641
  • Giriş : 09.01.2017 / 20:17:00

ÖSYM yaptığı açıklamayla KPSS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yüksek sayıda katılımın olduğu KPSS'de tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklandığı ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler" denildi.

THY 277 seferi daha iptal etti

Kara Kartal, Mario Mandzukic'in peşinde!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

THY 277 seferi daha iptal etti

THY 277 seferi daha iptal etti

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, Türk Hava Yolları'nın seferlerini de olumsuz etkiledi.

Flaş! Türk askeri Başika'dan çıkmayacak!

Flaş! Türk askeri Başika'dan çıkmayacak!

Irak'la büyük gerilime neden olan Başika Kampı için önemli bir açıklama geldi.

 

İstanbul Valiliği açıkladı! Yasaklandı!

İstanbul Valiliği açıkladı! Yasaklandı!

İstanbul Valiliği, devam eden kar yağışı ile ilgili alınan önlemleri duyurdu.

Milli Eğitim'den atamalar için açıklama

Milli Eğitim'den atamalar için açıklama

Öğetmen adayları için Şubat ve Ağustos'ta atama yapılacağı haberi üzerine önemli bir açıklama geldi.

 

İçişleri Bakanlığı: 442 kişi tutuklandı!

İçişleri Bakanlığı: 442 kişi tutuklandı!

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Kadir Topbaş, İstanbulluları uyardı!

Kadir Topbaş, İstanbulluları uyardı!

İstanbul'da devam eden kar yağışı ile ilgili önemli bir açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya