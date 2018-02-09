Dikkat! Kuşkonmaz kanseri hızlandırıyor
İngiliz bilim adamları kuşkonmaz ile ilgili yeni bilgiler açıkladı. Vücutta detoks etkisi yaptığı bilinen ve kansere karşı koruduğu düşünülen kuşkonmazın içinde bulunan asparajin maddesinin kanserin yayılmasını hızlandırdığı belirlendi.
Öte yandan Onkolog Prof. Dr. Topuz, "Tek araştırmaya bağlı kesin hüküm verilemez. Bu yazının aksine kuşkonmazın kanserden koruduğuna dair binlerce yayın da var" dedi
İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, bazı gıdaların özellikle meme kanserinin büyüme ve yayılma hızını artırdığını savundu.
Nature Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre, kuşkonmaz, beyaz et ve deniz ürünlerinde bulunan ve bir tür amino asit olan asparajin, kanserin yayılma hızını artırıyor.
Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre; bir protein yapı taşı olan asparajin, adını aslında kuşkonmazdan (asparagus) alıyor.
Fareler üzerinde yapılan deneylerde asparajin olmadan meme kanseri hücrelerinin büyümediği de tespit edildi. Bilim insanlarına göre, tümör metastaz sonucu yayılmasıyla ölümcül hale geliyor. Kanserli hücre önce tümörden ayrılıyor ardından başka bir yere sıçrıyor. İşte bu süreçte asparajini kullanıyor. Cambridge Profesörü Prof. Greg Hannon, “Bazı kanser türlerinin belli gıdalara bağımlı olduğuna yönelik kanıtların arttığını görüyoruz. Gelecekte hastaların diyetlerini buna göre ayarlayabilir veya ilaçlar kullanarak kanser hücrelerinin bu besinlere erişimini kısıtlayabiliriz” dedi.
HABERTURK
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