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Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor.30856
  • Giriş : 24.03.2018 / 09:26:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den kuvvetli yağışlarla ilgili açıklama geldi. Meteoroloji, Muğla ve Antalya'da görülecek sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçecek.

Yağışlar gece saatlerinden itibaren Muğla il genelinde ve Antalya'nın doğusunda gök gürültülü ve kuvvetli sağanak şeklinde olacak. Hava sıcaklığı 2 ile 5 derece azalacak.

Rüzgarın güney yönlerden orta, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi, denizlerde ise Kaş-Anamur arasında fırtına olacağı tahmin ediliyor.

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