Dikkat! Marmaray'da seferler durduruldu
Marmaray'ın internet sitesinden açıklama geldi. Yapılan açıklama ile teknik bir arıza yaşandığı ve aksamaların bu nedenler olduğu belirtildi. Vatandaşlara seferlerin gecikmeli olarak yapılmaya devam edileceği duyuruldu.
Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda, "Teknik bir arızadan dolayı trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" şeklinde anons yapılıyor.
Arızayla ilgili Marmaray'ın internet sitesinde, "seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaya devam etmektedir" bilgisi paylaşıldı.
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