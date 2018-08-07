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Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi.10525
  • Giriş : 07.08.2018 / 12:23:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağış ile ilgili açıklama yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de yaşayan vatandaşları uyardı. Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz'de görülmesi beklenen şiddetli yağış ve heyelanla ilgili uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bu gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz’de başlayacak olan yağışların, Samsun il merkezi ve batısı ile Trabzon’da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli (75 kg/metrekare ve üzeri) olması bekleniyor. Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağında doygun olduğu dikkate alınarak meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

TRT

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