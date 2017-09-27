Dikkat! Sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey kesimleriyle birlikte Marmara, Karadeniz, Soğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ile öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/sa), güneydoğu kesimlerde güney yönlerden (30-50km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 25
İstanbul: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı az bulutlu 26
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu 28
Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31
TRT
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