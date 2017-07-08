Dikkat! Sıcaklıklar 7 derece artacak
Kuzey Afrika sıcakları ile kavrulan vatandaşlara kötü haber geldi. Birkaç gündür devam eden ılık havanın yerini bunaltıcı sıcaklar alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinin mevsim normallerinin 3 ila 7 derce üzerinde seyredeğini bildirdi.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerden başlayarak artacağının ve hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Meteoroloji’nin tahmin raporunda, hava sıcaklıklarının; Ankara’da 32-36, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Aydın’da 41-43, Antalya’da 39-42, Adana’da 38-40, Zonguldak ve Samsun’da 26-28, Trabzon’da 24-27, Erzurum’da 29-31, Diyarbakır’da 40-42 dereceler civarında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, ayrıca önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda uyarı yapıldı.
HÜRRİYET
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