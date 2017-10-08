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Dikkat! Sıcaklıklar 8 derece düşecek!

Dikkat! Sıcaklıklar 8 derece düşecek!.16230
  • Giriş : 08.10.2017 / 09:57:00

Meteoroloji vatandaşları uyardı. Yurdun batı bölgesinde hava sıcaklığı 6-8 derece düşecek.

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Sepet Beşik

İstanbul başta olmak üzere ülkemizin batı bölgelerinde rüzgarın yeniden kuvvetlenmesi hava sıcaklıklarının 6-8 derece birden düşmesini beklendiği duyuruldu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Bursa, Balıkesir, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın kuzey kesimleri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 km/sa) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ile 6 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz'de 3 ile 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ve Antalya çevreleri ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 22

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor 26

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

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