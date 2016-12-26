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Dikkat! Trafik sigortası zamlanabilir

Dikkat! Trafik sigortası zamlanabilir.25679
  • Giriş : 26.12.2016 / 11:49:00

Trafik sigortası prim ücretlerinin önümüzdeki dönemde yine zamlanabileceği belirtiliyor.

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Torba yasadaki bir madde sebebiyle zaten pahalı bulunan sigorta prim fiyatlarının biraz daha artabileceği öngörüsünde bulunuluyor.

Eğer yasada değişiklik yapılmazsa artış işten bile değil.

Yazar Noyan Doğan, bugünkü “Torba yasadaki bir madde çıkmazsa trafik sigortasının fiyatı yüzde 17 artacak” başlıklı yazısında, “Aman diyorum ve uyarıyorum” diyerek torba yasadaki bir maddeye dikkat çekti.

Noyan Doğan, “Meclis’te görüşmeleri süren torba yasadaki bir madde kabul edilmezse, trafik sigortasında, tüketicinin cebini yakacak yeni bir fiyat kaosu ile karşı karşıya kalacağız. Konuyu açayım. Özellikle de Meclis komisyonlarında yasa üzerinde görüşme yapanlar dikkatle okusun” dedi.

“Daha önce bu köşede yazdım, Danıştay, sigorta şirketlerinin, hasarlı araçların onarımında orijinal parça yerine eşdeğer yedek parça kullanımına yönelik uygulamasını, geçen ay durdurdu. Bu karar pek de önemsenmedi. Şimdi de eminim birileri, ‘doğru karar, sigortacılar da orijinal parça kullansınlar, bu da konum mu yani’ diyecektir. Maalesef, o kadar basit değil” diyen Noyan Doğan olayın ayrıntılarını şöyle anlattı:

DÖVİZE BAĞIMLI HALE GELİRİZ

“Anlatayım ama önce sürücüler arasında yaygın olan yanlış algıyı düzelteyim. Eşdeğer parça ya da logosuz parça dandik parça demek değildir. Yedek parçayı üreten şirket ambalaja, markasını, amblemini koyuyorsa; o, orijinal parça. Aynı şirket, aynı parçayı bir başka ülkede –ki, çoğunluk parça Türkiye’de de üretiliyor- patentle üretip, marka ve logosunu basmıyorsa; o, eşdeğer parça. Orijinalin fiyatı 100 lira, eşdeğerin 60 lira. Niye böyle? Üretici şirketlerin pazarlama stratejisi. Buraya takılmayın. Önemli olan kalite farkı var mı? Yok. Standartlara uygun ve belgeli mi? Uygun ve belgeli. Yani, ‘eşdeğer parça dandiktir, taktırmayın, aracınız bozulur’ söylemi, şehir efsanesi. Ayrıca şu soruyu da kendinize sorun: Aracınızı servise bıraktığınızda takılan, orijinal parça mı, eşdeğer parça mı biliyor musunuz?

HÜRRİYET

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