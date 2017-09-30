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Dikkat! Vergi indiriminde son gün!

Dikkat! Vergi indiriminde son gün!.21432
  • Giriş : 30.09.2017 / 12:06:00
  • Güncelleme : 30.09.2017 / 12:12:01

Beyaz eşya, mobilya ile konut sektöründeki indirim bugün bitiyor.

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Vatandaşlara uyarı geldi. Beyaz eşya, mobilya ve konut sektöründe uygulanan vergi indirimi için bugün son gün. Yarından itibaren mobilyada Katma Değer Vergisi yeniden 8'den yüzde 18'e, beyaz eşyadaki ÖTV de sıfırdan yüzde 6,7'ye çıkacak.

Mart ayındaki Bakanlar Kurulu kararıyla tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15 olarak belirlenirken, bu oran ekim ayından itibaren eski haline dönecek.

Bakanlar Kurulu kararları ile piyasaları canlandırmaya yönelik tedbirler kapsamında bu yılın şubat ayında beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmiş, mobilyada ise KDV oranı yüzde 8'e indirilmişti.

Sektördeki olumlu sonuçlar ve bu tedbirlerin devam etmesine ilişkin taleplerin etkisiyle söz konusu vergi indirimlerinin süresi 30 Eylül'e uzatılmıştı. Geçen yılın eylül ayında başlayıp 2017 Mart sonunda biten konut teslimlerinde KDV indiriminde de şubat ayında süre uzatımına gidilmişti.

Öte yandan Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce yaptığı açıklamada, ekonomiyi canlandırmak için söz konusu vergi indirimleriyle, sektörlerde oluşan ivmenin dalga dalga diğer sektörlere de yansıdığını belirterek, "Bu sektörlerde uyguladığımız geçici vergi indirimlerinin devam etmemesi konusunda hükümet olarak kararımız var. Bunlar 30 Eylül itibarıyla sonlanacak." ifadelerini kullanmıştı.

TRT

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