Facebook Twitter Rss

Dikkat! YDS başvuruları başladı!

Dikkat! YDS başvuruları başladı!.17576
  • Giriş : 18.07.2018 / 11:11:00
  • Güncelleme : 18.07.2018 / 11:22:58

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) bugün itibariyle başvurular başladı. İlgilenenlerin 26 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin sitesinden sınav başvurusu yapabileceği öğrenildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül'de yapılacak.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS Sonbahar Dönemi Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

NTV

Adnan Oktar adliyeye sevk ediliyor

Obama'dan Trump'a eleştiri

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

YÖK sınavı iptal etti

YÖK sınavı iptal etti

YÖK, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavını iptal etti.

ÖSYM'den soru iptali için açıklama geldi

ÖSYM'den soru iptali için açıklama geldi

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer'den soru iptali için açıklama geldi.

 

ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

LGS'ye başvurmayanlar için ek süre!

LGS'ye başvurmayanlar için ek süre!

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na başvurmayanlara güzel haber geldi.

 

ÖSYM'den YSK sınavı için açıklama

ÖSYM'den YSK sınavı için açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden YSK açıklaması geldi.

YÖK'den açıkladı! YSK tarihi değişti

YÖK'den açıkladı! YSK tarihi değişti

Erken seçim ile çakışan YKS sınavı ile ilgili YÖK'ten açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya