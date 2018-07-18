Dikkat! YDS başvuruları başladı!
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) bugün itibariyle başvurular başladı. İlgilenenlerin 26 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin sitesinden sınav başvurusu yapabileceği öğrenildi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül'de yapılacak.
Sınava başvurular, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS Sonbahar Dönemi Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.
NTV
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