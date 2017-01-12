Dikkat! Yeni kar yağışı dalgası geliyor
Soğuk hava ve yoğun kar yağışı ülke genelinde hayatı zorlaştırıken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi.
Yapılan açıklamada Trakya'da görülecek kar yağışının mevcut kar üzerine 20 santimetre daha ekleyeceği belirtildi.
Yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Trakya'da yeniden başlayacak kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut kar üzerine 20 santimetre ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının etkisini yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
DOĞU BİLDİĞİNİZ GİBİ
Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise dondurucu soğuklar sürüyor. Yetkililer, bölgede oluşabilecek buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
THY'DEN 113 İPTAL
Son bir haftada onlarca iç ve dış hat seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle dün de iç ve dış hatta 113 tarifeli seferini daha iptal ettiğini duyurdu. Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu “www.thy.com” adresinden veya “444 0 849” numaralı çAğrı merkezinden öğrenmeleri istendi.
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