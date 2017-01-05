Dikkat! Yılın en kuvvetli kar yağışı geliyor
Ülkenin dört bir yanında soğuk havalar günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Dün akşam İstanbul'da soğuk hava nedeniyle hastalananlar acil servisleri doldurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise önemli bir uyarı geldi. Uyarıya göre yılın en kuvvetli yağışı bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ve Antalya'nın çevre ilçelerinde kuvvetli olmak üzere Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.
CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUN OLACAK İLLER
Meteorolojinin sitesinde yayınladığı uyarıya göre cuma günü kar yağışının yoğun olacağı iller şunlar; İstanbul, Tekirdağ, Kırıkkale, Edirne, Çanakkale, Balıkesir Kocaeli , Yalova ve Bursa. Bilecik ve Sakarya illerinde de kar yağışı görülecek.
CUMARTESİ KAR YAĞIŞININ KUVVETLİ OLACAĞI İLLER
Haftasonu kar yağışı etki alanını genişleterek iç anadoluyu vuracak. Ankara başta olmak üzere bir çok ilde kuvvetli kar yağışı ile hayat duracak. Meteorolojinin sitesinden verdiğ tahmine göre 6 Ocak cumartesi günü marmara bölgesindeki illere ilaveten kar yağışının kuvvetli olacağı iller şunlar; Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Isparta, Burdur, Uşak, Zonguldak, Bolu Düzce, Karabük ve Bartın. İç anadolu bölgesindeki Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Kırşehir illerinde de kar yağışı etkili olacak.
PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞINDA DURUM
8 Ocak pazar günü ise balkanlar üzerinden gelen kar dalgası doğu anadolu bölgesini de etki alanına katacak. Pazar günü yurdun doğusundan batısına hemen her yerinde kar yağışı etkili olacak.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu 3
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çevre ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 15
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -3
Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
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