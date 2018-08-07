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Dikkat! YKS tercihleri başladı

Dikkat! YKS tercihleri başladı.17576
  • Giriş : 07.08.2018 / 10:46:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri bugün itibariyle başladı.

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Öğrencileri tercih heyecanı sardı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercihlerin bugün itibariyle başladığını, 14 Ağustos'ta ise sona ereceğini bildirdi.

Adaylar, işlemlerini tamamladıktan sonra belirlenen sürede "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan YKS tercihleri başladı. 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. 2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 14 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek.

Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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