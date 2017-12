Dikkatini çektiği konunun mağduru oldu

İstanbul’da, sevgilisinin cinsel tacizine uğradığını öne sürerek şikâyetçi olan, ardından manevi babası yönetmen S.D.’nin de tacizine uğradığı öne sürülen 17 yaşındaki oyuncu M.A.’nın dramı, göründüğünden de derin çıktı. M.A., çocuğa yönelik cinsel istismara karşı bir kamu spotunda ve çocuk gelinlerin anlatıldığı bir sinema filminde rol aldı.14 yaşındayken oynadığı filmle Almanya’da bir film festivalinde ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan M.A., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, ‘Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı 183’ün tanıtımını yapan bir kamu spotunda, aile içi şiddet ve istismar sonucu çaresizlik içinde kalmış bir kız çocuğunu canlandırmıştı. Rol aldığı sinema filmiyse bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye’de de ödüle layık görülmüştü. Çocuk yaşta evlendirilen kızlar ile akraba evliliği konularını işleyen filmde M.A., çocuk gelin karakterini canlandırdı. Filmin yapımcısı ise bugün M.A.’ya tacizle suçlanan yönetmen S.D.’ydi.Genç kızın şikâyetinin ardından suçlanan sevgilisi A.T.’nin ifadesi, korkunç taciz iddialarını da ortaya çıkardı. Kendisi de oyuncu olan 18 yaşındaki A.T., suçlamaları reddedip “M.A.’nın manevi babası yönetmen S.D., kız arkadaşım dahil beni ve diğer arkadaşlarını taciz etti” iddiasında bulundu. Olay daha sonra yargıya intikal etti.M.A.’nın arkadaşı olduğu öne sürülen genç kızlardan biriyse yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Bir gün M., A.T. ile yaşadığı kavga sonrası kendini denize attı. Ben de M.’nin telefonundan babasını aradım. Olay gecesi onların evinde kaldım. M.’nin babası S.D. beni elle taciz etti.”Söz konusu şikâyetle ilgili M.A.’nın diğer arkadaşları da benzer iddialarda bulundu. Her iki soruşturma da devam ediyor. Bu arada Ukraynalı bir anne ile Türk bir babadan dünyaya gelen genç kızın, annesinin izniyle “manevi babası” S.D’nin yanında kaldığı öğrenildi.Habertürk