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Dilara Gönder evlendi: Hoşgeldin eşim

Dilara Gönder evlendi: Hoşgeldin eşim.15173
  • Giriş : 26.12.2016 / 18:45:00

Bir haber kanalında program sunan, dizilerde oyunculuk yapan Dilara Gönder evlendi.

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Sosyal medyadaki hesabından evlendiğini duyuran Dilara Gönder, "aşık oldum, evlendim" mesajı verdi.

Slovenya'da evlenen ünlü sunucu Dilara Gönder, son zamanlarda Baba Candır isimli dizide oyunculuk yapıyordu. Dilara Gönder sosyal medyadaki paylaşımında "Sevdiğim, aşık olduğum... İyi ki geldin hayatıma. Hoşgeldim eşim" dedi.

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