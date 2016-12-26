Dilara Gönder evlendi: Hoşgeldin eşim
Sosyal medyadaki hesabından evlendiğini duyuran Dilara Gönder, "aşık oldum, evlendim" mesajı verdi.
Slovenya'da evlenen ünlü sunucu Dilara Gönder, son zamanlarda Baba Candır isimli dizide oyunculuk yapıyordu. Dilara Gönder sosyal medyadaki paylaşımında "Sevdiğim, aşık olduğum... İyi ki geldin hayatıma. Hoşgeldim eşim" dedi.
DİĞER HABERLER
Neslihan Atagül'ün bu pozu olay yarattı
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün paylaştığı fotoğraf bomba etkisi yarattı.
Sıla kazanırsa tazminatı bağışlayacak!
Sıla ile Davut Güloğlu arasındaki davanın sonucu merak konusu oldu.
Erdal Beşikçioğlu'ndan müjde: Başlıyoruz!
Bir zamanlar izlenme rekorları kıran Behzat Ç. filmi yeniden ekranlara dönüyor.
Ebru Gündeş kararını verdi
Ebru Güneş, Ocak ayı içerisinde ABD'ye gitmeye karar verdi. Ünlü sanatçı, Amerika'da tutuklu bulunan
4 çocuğu birden Kırca'nın mirasını reddetti
Acun Ilıcalı'dan Hülya Avşar açıklaması
Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın önümüzdeki sezon jüri üyeliğin döneceğini belirtti.